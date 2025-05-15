Çorum’da Silahlı Kavga, Bir Yaralı

ÇIKAN KAVGA SONRASI AĞIR YARALANMA

Çorum’da meydana gelen bir kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kavga sırasında B.Ç. (32), vücudunun çeşitli bölgelerinde silahla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarlar doğrultusunda olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Polis, olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma da başlatıldı.