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Çorum’da Silahlı Saldırı, Bilal Ç. Yaralandı

ÇORUM’DA SİLAHLI SALDIRI

Çorum’da, evinin önünde silahlı bir saldırıya uğrayan Bilal Ç. ağır yaralanıyor. 32 yaşındaki Bilal Ç., Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak’ta, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin düzenlediği silahlı saldırıya maruz kaldı.

OLAY YERİNDE HAREKETLİLİK

Saldırının ardından hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı Bilal Ç., en hızlı şekilde ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Alınan bilgilere göre, Bilal Ç’nin durumu kritik durumunu koruyor.

İNCELEME VE POLİS ÇALIŞMALARI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda çok sayıda boş kovan buluyor. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin izini sürmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor.

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