Çorum’da Silahlı Yaralama Şüphelilerine Operasyon

YARALAMA OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTI

Çorum’da yaşanan silahlı yaralama olayıyla bağlantılı olarak şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. 29 Eylül 2024 tarihinde Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bu olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın zanlıları K.G. ve H.A.’nın konutlarına operasyon düzenledi.

ŞAHISLARDAN ELE GEÇİRİLENLER

K.G.’nin evinde gerçekleştirilen aramada 1 av tüfeği, 6 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza hapı, 1 tüfek şarjörü ve 4 fişek tespit edildi. Diğer yandan H.A.’nın ikametinde ise 3,5 gram ot esrar, 30 fişek ve 1 sustalı bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında H.A. ve K.G. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.