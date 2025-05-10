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Çorum’da Suç Kayıtlı İkili Yakalandı

SUÇ KAYDI OLAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Çorum’da 22 ayrı suç kaydı bulunmasıyla dikkat çeken bir şahıs ve onunla birlikte yaşayan, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın, polis tarafından ele geçiriliyor.

POLİS OPERASYONU İLE YAKALANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu, 22 suç kaydı belirlenen ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K.’nin ikamet adresini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyon ile E.K.’yi yakaladı. E.K. ile birlikte yaşayan D.S. isimli kadının 4 ayrı suç kaydının olduğu ve ‘dolandırıcılık’ suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Her iki şahıs da alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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