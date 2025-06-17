Çorum’da Tarlada Yangın Söndürüldü

Yangın, Çorum’da meydana geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Çorum’un Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Güzelyurt Sokak çevresindeki boş bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

ÇEVRE SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRDİ

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını uzun çalışmalar sonucunda söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Polis, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.