Çorum’da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Çorum’da, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi terör şüphelisi, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, akabinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, örgüt içinde yer alan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini tespit etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA YAPILAN OPERASYON

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin bulunduğu adrese operasyona çıkıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.