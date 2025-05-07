Çorum’da Tır Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralı

ÇORUM’DA TIR KAZASI

Çorum’da bir tır, bariyere çarpıp yoldan çıktı ve sürücüsü yaralandı. Azerbaycan uyruklu E.K.J. (39) yönetimindeki 77-XA 457 plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolunun Ahmediye köyü yakınlarında çelik bariyere çarptı. Kaza sonrasında sürücünün yaralandığı bilgisi üzerine, bölgeye hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Kaza sonucu hasar gören tırın dorsesindeki deterjan yükleri de yol kenarına yayılarak çevreye dağılmış durumda.