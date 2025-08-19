Haberler

Çorum’da TIR’da Yangın Çıktı

YANGIN SEBEBİYLE TRAFİKTE ARAZİLİKLER OLDU

Çorum’da çöp atığı taşıyan TIR’ın dorsesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla mevkiinde, saat 00.30 civarında gerçekleşti. Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı TIR’ın dorsesinde alevler yükselmeye başladı.

ACİL MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören sürücü, TIR’ı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı ve acil durum olarak yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye Sungurlu Belediyesi’ne ait itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Bu süreçte kara yolu bir süre trafiğe kapandı ve yolcular zor anlar yaşadı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yangının ardından dorse kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar başlatıldı. Ekipler, durumun acil çözülmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

