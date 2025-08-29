Haberler

Çorum’da Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde bir tır, balya yükü ile yola devrilmesi sonucunda kaza yaptı. Kaza olayının meydana geldiği yer, Çorum-Alaca karayolu üzerindeki Elicek mevkii olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, plakası 63 AHU 472 olan tırın sürücüsünün kimliği belirlenemedi. Devrilme sonucu saman balyaları yola savruldu ve sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine hemen bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye, olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi ve ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Haberler

Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.