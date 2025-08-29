Çorum’da Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde bir tır, balya yükü ile yola devrilmesi sonucunda kaza yaptı. Kaza olayının meydana geldiği yer, Çorum-Alaca karayolu üzerindeki Elicek mevkii olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, plakası 63 AHU 472 olan tırın sürücüsünün kimliği belirlenemedi. Devrilme sonucu saman balyaları yola savruldu ve sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine hemen bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye, olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi ve ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.