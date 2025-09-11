Haberler

Çorum’da Tır Şoförü Ölü Bulundu

Çorum’daki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın içerisinde, tır şoförünün hareketsiz halde bulunduğu bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Çorum- Samsun kara yolundaki Elvançelebi Köprüsü yakınında bulunan tır, uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle vatandaşların dikkatini çekti. Bunun üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarın ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, tırın şoförü Sezer Şahin’i (39) hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Şahin’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şahin’in cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

