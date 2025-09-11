Çorum’da Tır Şoförü Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN TIR ŞOFÖRÜ

Çorum’daki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın içerisinde, tır şoförünün hareketsiz halde bulunduğu bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Çorum- Samsun kara yolundaki Elvançelebi Köprüsü yakınında bulunan tır, uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle vatandaşların dikkatini çekti. Bunun üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, tırın şoförü Sezer Şahin’i (39) hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Şahin’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şahin’in cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.