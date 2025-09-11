Haberler

Çorum’da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu

ŞOFÖRÜN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Çorum’da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tır sürücüsü ölü olarak bulundu. Olay, Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Elvançelebi Köprüsü civarındaki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, istasyonda park eden tırın uzun bir süredir hareketsiz kaldığını gören istasyon çalışanları, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tırda bulunan sürücü Sezer Şahin’i (39) araçta hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Şahin’in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla alakalı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

