Çorum’da Trafik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Çorum’da Trafik Haftası Etkinlikleri

Çorum’da Karayolları Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler, jandarma ve polis ekiplerinin açtığı stantlarla vatandaşlara ulaştı. Vali Ali Çalgan, trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” ve “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandı.

Stantlarda Bilgilendirme ve Ödüller

Etkinlikte stantları gezen Vali Ali Çalgan, burada yer alan teknolojik malzemeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Çalgan, bu yıl “yılın şoförü” olarak seçilen kişilere ödüllerini takdim etti. Bunun yanı sıra, motosikletli polisler ve yunus polislerin gerçekleştirdiği gösteriler de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinliğe Vali Ali Çalgan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve il genel meclis üyeleri katılım sağladı.