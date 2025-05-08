Çorum’da Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

ETKİNLİKLER VE BİLGİLENDİRMELER

Çorum’da Karayolları Trafik Haftası kapsamında, jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stantlar açtı. Programa katılan Vali Ali Çalgan, kurallara uyulması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çorum’da, “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” ve “Karayolu Trafik Haftası” nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlikler çerçevesinde, stantları ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yer alan teknolojik malzemeler hakkında bilgiler aldı.

ÖDÜLLER VE GÖSTERİLER

Vali Çalgan, stant açılışında katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti ve yılın şoförü seçilenlere ödüllerini takdim etti. Ayrıca etkinlikte motosikletli polislerle yunus polisler, kent meydanında gösteriler gerçekleştirdi. Stant açılışına Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve il genel meclis üyeleri de katılım sağladı.