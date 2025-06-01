Çorum’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR KAZASI OLAYI

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Tekmen köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Dursun Saltık’ın kullandığı traktör, engebeli alanda kontrolü kaybederek dere yatağına devrildi.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki halk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.