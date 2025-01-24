Çorum’da Traktör Hırsızlığı Yalanı Ortaya Çıktı

TRAKTÖR HIRSIZLIĞI İDDİASI KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIRDI

Çorum’un Mecitözü ilçesinde, traktörünü bir çukura gömdükten sonra çalındığını öne süren bir şahıs gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, A.M. isimli kişi, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. Bu ihbar üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili araştırma başlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DURUMU ŞÜPHELİ HALE GETİRDİ

A.M.’nin çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle ekipler durumu şüpheli buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, aracın çalındığı iddia edilen alana hiç gitmediği belirlenen jandarma, traktörün sahibinin kendi tarlasına açtığı bir çukura gömüldüğünü ve üzerini ağaç dallarıyla kapattığını tespit etti. Ekipler, traktörü çukurdan çıkardı ve A.M. “suç uydurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.