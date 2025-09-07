Çorum’da Üç Trafik Kazası Yaşandı

Çorum’da ÜÇ TRAFİK KAZASINDAN 17 YARALI

Çorum’da gerçekleşen üç farklı trafik kazasında toplamda 17 kişi yaralandı. Merkez İnönü Caddesi Galericiler Sitesi yakınlarında, Mehmet G. tarafından idare edilen 27 NG 315 plakalı kamyonet ile Selami A.’nın kullandığı 19 KA 221 plakalı kamyonet çarpıştı. Bu kazada, sürücüler ile araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza SONRASI HASTANELERE KALDIRILDI

Çorum-Ankara kara yolu Bozbağ köyü kavşağında, Necati Ö. tarafından kullanılan 19 AT 162 plakalı kamyon ile Şevki A. idaresindeki 35 HA 910 plakalı otomobilin çarpıştığı başka bir kaza meydana geldi. Bu kazada otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Ayrıca Mecitözü ilçesi Alören mevkisinde, Osman A. tarafından yönetilen 34 DJE 347 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bu kazada sürücü ile araçta yer alan, 2’si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere taşındı.