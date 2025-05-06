Çorum’da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

ÇORUM’DA FABRİKADA MEYDANA GELEN PATLAMA SONRASI YARALILAR

Çorum ilinde bulunan bir un fabrikasında gerçekleşen patlamada, ilk verilere göre 7 işçi yaralı durumda. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hatap Un Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Patlama sonrası, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlgili sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaparak, onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.