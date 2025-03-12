Çorum’da Usulsüzlük İddiaları İnceleniyor

Çorum’da ruhsat almak için başvuruda bulunduğu bina projesinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen mühendisin tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çalgan, olayın 3 farklı boyutunun titizlikle incelendiğini belirtti. Vali Çalgan, “Bu kişilerin yaptığı projelerin hangisinde usulsüzlük olduğu tespit edilecek, sonra da bunun bina sıhhati açısından önemli bir aciliyet, güvenlik problemi oluşturup oluşturmadığı konusunda bilirkişiler son değerlendirmeyi yapacaklar,” dedi. Çorum Valisi, basın toplantısında Ocak ve Şubat aylarına ait asayiş verilerini de paylaştı. Vali Çalgan, geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17,9, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 41,7 oranında azalma sağlandığını ifade etti. Suç ve suçlulara geçit vermemek için jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalara kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti.

USULSÜZLÜK İDDİALARI ÜZERİNE BİLGİLER

Ruhsat almak için başvuruda bulunan ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen mühendisin tutuklanmasının ardından, konunun tüm yönleriyle incelendiğini kaydeden Vali Çalgan, hem adli hem de idari açıdan tüm sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ocak ve Şubat ayı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 kişi tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 operasyon yapılmış, 7 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı. Vali, tüm asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında kişilere karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını ve bununla beraber malvarlığına karşı işlenen suçlarda da önemli düşüşler olduğunu aktardı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Uyuşturucu ile mücadelenin önemine de değinen Vali Çalgan, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında ilk iki ayda yapılan 56 operasyonda 107 kişi gözaltına alınmıştır,” dedi. Bu dönemde toplamda 60 kişi tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini ifade etti. “Bunlar arasında 191 gram esrar, 1,121 kilogram metamfetamin ve 1,684 kilogram bonzai yer almakta,” diye ekledi.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK DENETİMLERİ

Siber suçlarla ilgili olarak da 165 şahıs veya hesap hakkında işlemler yapıldığını bildiren Vali Çalgan, terörle iltisaklı 45 şahsın tespit edildiğini ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Trafik denetimlerine dair de bilgi veren Çalgan, 2 ayda 166 bin 962 aracın kontrol edildiğini ve 44 bin 515 araca işlem yapıldığını kaydetti.

“Çorum’da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı Şubat ayı itibarıyla 3 bin 343,” diyen Vali Çalgan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yılın ilk iki ayında 20 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

HAYVAN BARINAKLARI VE HALK SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali, il genelinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenli olarak Hayvanları Koruma Kurulu toplantıları yapıldığını açıkladı. Hayvan barınakları için proje çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını duyurdu. “Bu barınakları yaparak, sokakları ve hayvanlarımızı daha güvenli hale getirmiş olacağız,” dedi.

Vali Çalgan, bu süreçte suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Huzur ve sükunu kaçıranlara göz açtırmayacağız,” şeklinde konuştu. Toplantıda, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Jandarma Albay Naim Çetinkaya’nın da hazır bulunduğu açıklandı.