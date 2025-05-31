Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon sonucunda şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla detaylı bir çalışma yürüttü. İlgili çalışmalar sonucunda, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında çeşitli miktarda satışa hazır uyuşturucu ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi.

YARGILAMA SÜRECİ

Yakalanan şüphelilerden Y.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli M.G. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.