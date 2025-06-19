Çorum’da Veteriner Teknikeri Çiftlik Kurdu

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan genç veteriner teknikeri Sacit Sarı, çocukluğundan beri hayalini kurduğu modern çiftliğini devlet desteği ile kurmayı başardı. 29 yaşındaki Sarı, hayvancılık tesisi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu ve IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı döneminde sunduğu projeyle destek aldı. Sarı, 2,9 milyon liralık bir yatırım için 1 milyon 665 bin lira hibe alarak, hayalindeki çiftliği kurma yolunda önemli bir adım attı.

ÜRETİM HEDEFİ: 30 TON KIRMIZI ET

Hayvancılıkla ilgilendiği çocukluk yıllarından bu yana, mezuniyet sonrasında özel kliniklerde çalıştığını söyleyen Sarı, bu süreçte TKDK’nın desteklerini öğrendiğini belirtti. Kendi işini kurmak için yeterli maddi birikim yaptıktan sonra, aile desteği ile büyükbaş besiciliği üzerine proje hazırladı. 5 dekarlık alanda inşa edilen modern tesisin kapalı alanı 800 metrekare olup, 60 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip. Sarı, 2024 yılında tamamlayacağı tesiste ilk hayvanları 2025 yılı kurban bayramı öncesi bağlayarak, 30 tonun üzerinde kırmızı et üretmeyi hedefliyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR FIRSAT

Kendi işinde iki çalışanıyla birlikte hayvan refahını ön planda tutarak faaliyet gösteren Sarı, “Hayvanlarım Avrupa Birliği standartlarında gelişim sağlıyor” ifadelerini kullandı. Devlet desteğinin genç girişimciler için önemine değinen Sarı, “Ben okulunu okuduğum hayvancılık tesisine TKDK desteği ile kavuştum. Bu süreci yaşayıp başarılı olabilen bir genç çiftçi olarak, desteklerin daha fazla kişiye ulaşması için çaba göstereceğim” dedi. Sarı, TKDK’nın tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen gençler ve kadınlar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, projelerinin gerçekleşmesine yardımcı olan herkese teşekkür etti.