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Çorum’da Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı

ÇORUM’DA ÇIKAN YANGINDA TRAJİK OLAY

Çorum’da bayram sabahı meydana gelen yangında 19 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’taki 3 katlı bir binanın 1’inci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken, dumandan etkilenen R.A. ve M.K., ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden Doğan Çördük’ün cenazesi, gerekli işlemler için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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