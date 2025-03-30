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Çorum’da Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum’da yangın, genç bir hayatı sonlandırdı

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta gerçekleşti. 19 yaşındaki Doğan Çördük, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yangının büyümesini engellemek için itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti ve yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı bireyler, R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81), ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, hayatını kaybeden Doğan Çördük’ün cenazesi morga kaldırıldı. Yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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