Son Dakika Haberler

Çorum’da Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

corum-da-yangin-6-kisi-hastaneye-kaldirildi

ÇORUM’DAKİ APARTMAN YANGINI

Çorum’da, üç katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın sonucunda dumandan etkilenen altı kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki üç katlı apartmanın giriş katında belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüyerek binanın giriş katını sardı. Yangını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TAHLİYE İŞLEMLERİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

İhbar sonrası olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları balkonlardan çıkararak merdiven yardımıyla tahliye etti. Olay sırasında dumandan etkilenen altı kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE ÇALIŞMALAR

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla binada soğutma çalışmasına devam ederken, olayın araştırılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Mahya Geleneği Selimiye Camii’nde Devam Ediyor

Edirne'deki Selimiye Camii, Ramazan'ın başlangıcında 'Hoş geldin on bir ayın sultanı' yazılı mahya ile süslenerek yerel ve komşu ülke halkını mutlu etti.
Son Dakika Haberler

Bilecik’te Ramazan’ın İlk İftarı Gerçekleştirildi

Bilecik'te düzenlenen iftar programında Vali Şefik Aygöl, huzurevi sakinleri, çocuklar ve özel bireylerle bir araya gelerek dayanışma ve paylaşımın önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.