Çorum’da Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ÇORUM’DAKİ APARTMAN YANGINI

Çorum’da, üç katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın sonucunda dumandan etkilenen altı kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki üç katlı apartmanın giriş katında belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüyerek binanın giriş katını sardı. Yangını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TAHLİYE İŞLEMLERİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

İhbar sonrası olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları balkonlardan çıkararak merdiven yardımıyla tahliye etti. Olay sırasında dumandan etkilenen altı kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE ÇALIŞMALAR

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla binada soğutma çalışmasına devam ederken, olayın araştırılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.