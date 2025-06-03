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Çorum’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Çorum’da peyzaj ve bitki ticareti yapan bir işletmede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Samsun Yolu Bulvarı üzerinde eski çimento fabrikası yakınında, O.F.G’ye ait olan peyzaj ve bitki markette, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ DE GÖREVE DESTEK OLDU

Yangın ihbarı sonrası ilgili birimlerin anında bölgeye ulaştığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa süre içinde söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle iş yerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Yangının sebebiyle ilgili detaylı bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

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