Çorum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum’da meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem karadan hem de havadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Merkez ilçesine bağlı Çalyayla köyü Cıllık mevkiinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri gönderildi.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Ekipler, yangın söndürme helikopteri ve vatandaşların desteğiyle hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi hakkında bir inceleme başlatıldı. Bölge sakinlerinden Mehmet Topuz, herkesin yangını söndürme konusunda büyük bir çaba sarf ettiğini belirtti ve “Köyümüzde orman yangını çıktı. Tüm arkadaşlarımız müdahale etmekte. Kepçeler, itfaiyeler, ormancılar ve jandarmaların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama yangın bir anda büyümüş. Büyük bir alan yandı. İnşallah daha fazla büyümeden yangın kontrol altına alınır. Hem ormanlara hem de insanlara yazık” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDA MÜDAHALEDEN FERAGAT ETMEDİ

Yangın haberini aldıktan sonra küreklerle müdahale etmek üzere bölgeye koşan Adnan Katıkçı ise, “Biz evde oturuyorduk. Yangın haberi geldi, hemen koştuk geldik. Küreklerle itfaiye ekipleri gelene kadar yangının ilerlemesini engellemeye çalıştık. Şu anda itfaiye ekipleri müdahale ediyor” diye konuştu. Yangın, bölgedeki tüm vatandaşları tedirgin etti.