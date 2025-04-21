Çorum’da Yüzücüler 9 Madalya Kazandı

YÜZME YARIŞLARINDA TÜM ZAMANLARIN BAŞARISI

Çorum’da gerçekleştirilen yüzme yarışlarında genç yüzücüler büyük bir başarı gösterdi ve toplamda 9 madalya elde etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İl Yüzme Yarışları kapsamında farklı kategorilerde mücadele eden Alacalı sporcular, madalya tablosunda dikkat çekti.

SPORCULARIN BAŞARILARI

Derece elde eden sporculardan Yağız Efe Gündoğan, 200 metre sırtüstü yarışında il şampiyonu unvanına ulaştı. Ayrıca 100 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek stillerinde bronz madalya kazanarak üç farklı dalda kürsüye çıkmayı başardı. Talha Adak, 200 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstü stillerinde gümüş, 200 metre kurbağalama yarışında ise bronz madalya kazandı. Hamza Salih Çetin, 200 metre sırtüstü yarışında bronz madalya alırken, Hazal Arklan da 200 metre sırtüstünde bronz madalyayı kazandı. Miraç Efe Köksal aynı stilde gümüş madalya ile ödüllendirilirken, Umut Aksoy 200 metre kurbağalamada bronz madalya elde etti.