“Çorum’daki Doğal Gaz Patlaması Üzüntü Verdi”

DOĞAL GAZ PATLAMASI ÇORUM’DA MEYDANA GELDİ

Çorum’da bir bina içerisinde meydana gelen doğal gaz patlaması, büyük paniğe neden oldu. Olay sonrasında Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, “Patlamada 1 can kaybı, 33 yaralı var” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Patlama anında çıkan gürültü ve yol açtığı zarar, çevrede büyük bir korku yarattı. Yaşanan olayın büyüklüğünü ortaya koyan fotoğraflar, patlamanın etkilerini gözler önüne serdi. Olayın yaşandığı caddede molozlarla kaplanan alan, güvenlik ekiplerinin hızlıca olay yerine intikal etmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

VALİ ÇALGAN: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı bir diğer açıklamada, “Patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 33 vatandaşımız ise yaralandı” dedi. Vali Çalgan, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu vurgulayarak, ekiplere kurtarma çalışmaları konusunda takviye yapıldığını bildirdi. Ekipler, patlama sonrası hasarın giderilmesi ve yaralıların hastaneye ulaştırılması adına yoğun bir çaba içerisinde.