“Çorum’daki Doğal Gaz Patlamasında Can Kaybı”

DOĞAL GAZ PATLAMASI ÇORUM’DA MEYDANA GELDİ

Çorum ilinde 5 katlı bir binanın doğal gaz patlaması ile karşı karşıya kalması, bölge halkında büyük bir korku yarattı. Olay sonrası Çorum Valisi Ali Çalgan, “Patlamada 1 can kaybı, 16 yaralı var” diye duyuru yaptı.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. Servis edilen görüntüler, yaşanan olayın ne kadar yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Patlamanın gerçekleştiği sokak, molozlarla dolup taştı.

VALİ ÇALGAN’DAN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Ali Çalgan, “Patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız ise yaralandı” diyerek acı durumu aktardı. Ayrıca, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı. Kurtarma ekipleri, büyük hasara yol açan patlama sonrası, caddede yoğun kurtarma çalışmaları yürütüyor.