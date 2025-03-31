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Çorum’daki Ev Yangınında İki Tutuklama

ÇORUM’DA YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN ARDINDAN TUTUKLAMALAR YAPILDI

Çorum’da meydana gelen ev yangınında 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta sabah saatlerinde gerçekleşti. 3 katlı bir binanın 1’inci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 19 yaşındaki Doğan Çördük yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81) sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY SONRASI POLİS GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATTI

Olayın hemen ardından, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı araştırmak amacıyla inceleme başlattı. Yangın esnasında evde bulunan Doğan Çördük’ün akrabaları olan A.Ç. ve Ş.Ç., yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alındı. İki şüpheli, çelişkili ifadeleri nedeniyle Çorum Adliyesi’ne sevk edildi ve burada tutuklama kararı alındı.

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