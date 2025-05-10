Çorum’daki Kongrede Arıkan, Kötü Durumu Vurguladı

SADET PARTİSİ’NİN GÜÇLÜ TEŞKİLATI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, “Saadet Partisi’nin Türkiye’nin en büyük teşkilatına sahip olduğunu” belirtti. “Yaşanabilir bir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız” ifadelerini kullandı. Çorum’daki 8. Olağan İl Kongresi’nde, Arıkan, Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇORUM’UN TARIMSAL SORUNLARI

Arıkan, Çorum’un potansiyelini vurgulayarak, “Çorum, sanayide kabına sığmayan, Anadolu’nun yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir” dedi. Ancak, “2024’te yaşanan kuraklık ve bu yıl gelen zirai don, çiftçimizin belini büktü. Yüzde 50’ye varan verim kaybı yaşandı” diye ekledi. Tarım arazilerinin bölünmesi ve kontrolsüz yapılaşmayı eleştiren Arıkan, “Bu gidişle Çorum’da tarım değil, toprak bitecek” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Çorum’un sanayi altyapısı yetersiz. Dijital dönüşümde maalesef Çorum eksik kaldı” dedi.

ULAŞIM YATIRIMLARINA ELEŞTİRİ

Hızlı tren projesinin önemine dikkat çeken Arıkan, “Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi, bu şehirde yaşayan herkesin beklentisiydi, acil bir ihtiyaçtı. Ne yazık ki, bu mesele, ulaştırma yatırımı olmaktan çıkmış, büyük soru işaretleriyle dolu bir tabloya dönüşmüş” yorumunu yaptı. İhale sürecinin şeffaf olmadığını belirten Arıkan, “Zamanlama da şaştı” dedi.

TERÖR SORUNUNDA TBMM ADRESİ

Terör sorunun çözümü için TBMM’yi işaret eden Arıkan, “Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ancak, bu konulardaki açıklamaların detaylarını Meclis’te duymuyoruz” dedi. Geçmiş süreçlerden ders alınması gerektiğini belirten Arıkan, “Yeni süreç diyorsanız, önce eski hataların olmayacağını garanti altına alın” ifadesini kullandı.

AİLE YILI VE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

Aileyi ve toplumu koruma konusunu vurgulayan Arıkan, gündüz kuşağı programlarının hala yayında olmasını eleştirdi. “Televizyonlarda ahlaksızlığı anlatan dizilerin niçin yasaklamıyorsunuz?” diye sorarak, “Bu yıl ‘Aile Yılı’ ilan edildi, dişe dokunur bir icraat yapmalısınız” dedi. Ayrıca, gençler için sanal bahis ve kumarın zararlarına dikkat çekerek, geçmişteki yasakların hatırlatılmasını istedi.

Arıkan, “Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin, ücretler bir an evvel güncellenmelidir” şeklinde çağrıda bulundu. Kurban Bayramı öncesi emekliye bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini savunarak, “Paramız yok, demeyin. Emekliye bir maaş ikramiye verin” dedi.

YENİ STRATEJİK AKIL

Saadet Partisi’nin güçlü teşkilat yapısına vurgu yapan Arıkan, “Büyük bir gururla söylüyorum ki Saadet Partisi, ‘iman varsa imkan vardır’ diyenlerin partisidir” dedi. Ülke krizlerinin hızlandığına dikkat çeken Arıkan, “Seçim sisteminin dayattığı dar kalıpları aşmak zorundayız” dedi ve yeni bir stratejik akıl oluşturmanın zamanının geldiğini belirtti.