Çorum’daki Okullarda Rehber Öğretmenlere Eğitim Verildi.

EĞİTİMİN AMACI VE KAPSAMI

Çorum’daki eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, elektronik sigaranın zararları ve bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında bir eğitim aldılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum binasında gerçekleştirilen eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, ergenlik dönemindeki gençlere sağlıklı yaşam ve “hayır” diyebilme becerisi kazandırmanın madde bağımlılığını önlemeye yönelik etkili bir yaklaşım olacağını belirtti. Bağımlılığın insanlık için önemli bir bekâ sorunu olduğunu vurgulayan Çağlar, “Özellikle elektronik sigaraların kullanımında artış var. Bu noktada okul rehberlik servislerine önemli görev düşmektedir. Bu süreçte aileleri sürekli bilgilendirmemiz, öğrencileri sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmemiz, bağımlılık yapıcı ortamlardan uzaklaştırmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, sunumunda “puff-bar” olarak adlandırılan elektronik sigaraların tütün içermediğini vurguladı, ancak albenili tasarımlarının yanıltıcı olabileceğini belirtti. Elektronik sigaralarda yaklaşık 16 bin aroma seçeneği bulunduğunu, sosyal medya ve fenomenler aracılığıyla çocukların hedef alındığını ifade eden Akça, “İçerdiği meyve ve çikolata aromalarından dolayı özellikle genç içiciler için daha cazip hale gelmektedir. Elektronik sigarada bulunan nikotin, bağımlılık yapıcı bir maddedir. Nikotin gelişmekte olan fetüse toksik, gebe kadınlar ve fetüs için zararlıdır.” dedi.

Akça, ayrıca elektronik sigaranın bataryasının alev alması veya patlaması sonucu istenmeyen yaralanmaların ortaya çıkabileceğine de dikkat çekti. Nikotinli puff-barların yüksek derecede bağımlılık yapabileceğini ve bırakma sonrasında anksiyete, konsantrasyon sorunları ve baş ağrısına neden olabileceğini değerlendirdi.

ELEKTRONİK SİGARANIN TEHLİKELERİ

Elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çeken Akça, “Bu ürünlerin ucuz şekilde pazarlanmaları, parlak renkli, meyve aromalı olmaları ve kolay erişilebilirlikleri ile çocuklar ve adölesanlar için caziptir.” şeklinde ifade etti. Adölesanlarda puff-bar kullanımı, “evalı” (Elektrikli sigara hastalığı) ve diğer solunum rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten Akça, ayrıca bilişsel işlevlerde bozulma ve nikotin bağımlılığı gelişebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle ebeveynlerin ve gençlerle çalışan uzmanların puff-barın oluşturduğu tehlikelerin farkında olmaları gerektiği kaydedildi.