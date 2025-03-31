Çorum’daki Restoranda Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çorum’da bir restoranda iki grup arasında meydana gelen kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybediyor, üç kişi ise yaralanıyor. Olay, Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşiyor.

KAVGANIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELERİ

Edinilen bilgilere göre, M.D. isimli kişi, arkadaşını yanına alarak eski çalıştığı restorana gidiyor. Burada, M.D. ile iş yeri sahibi H.R.T. ve oğlu İ.T. arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkıyor. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında, M.D. ve arkadaşı Nurettin Biçer bıçaklanırken, restoran sahibinin akrabaları H.T. ve oğlu A.T. da darp edilerek yaralanıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıyor. Ancak, tedavi altında bulunan Nurettin Biçer, kurtarılamayarak hayatını kaybediyor. Olayla ilgili kavgaya karışan kişiler, polisin gözaltına aldığı öğreniliyor.