Çorum’daki Silahlı Saldırının Anları Kamerada

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çorum’da meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay, 6 Mart Çarşamba günü Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel’e tüfekle ateş açtı. Silahından çıkan kurşunlar, kahvehanede bulunan Barış Can Özel, S.K. (56), İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S. (58) isimli şahıslara isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ateş açılmasının ardından vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. Olay yerine ihbar yapılan sağlık ekipleri, hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. S.K., Barış Can Özel ve İ.Y., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak tedavi altına alınan Barış Can Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

H.C.S. HIZLA YAKALANDI

Yaşanan olmanın ardından H.C.S.’nin yakalanması amacıyla Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucunda, H.C.S. 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen işlemlerinin ardından zanlı, Çorum Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmış durumda. Görüntülerde, saldırganın kahvehanenin yanına gelerek tüfekle içeriye ateş açtığı, o an panikleyen vatandaşların kaçıştığı ve bir masada oturan bir kişinin vurulduğu görünmektedir. Yaralanan vatandaşlara, diğer bireyler tarafından yardımcı olunduğu dikkat çekiyor.