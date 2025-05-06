Çorum’daki Un Fabrikasında Patlama, 7 Yaralı

ÇORUM’DA UN FABRİKASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Çorum’daki bir un fabrikasında gerçekleştirilen patlamada, ilk verilere göre 7 işçi yaralandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hatap Un Fabrikası’nda henüz bilinmeyen bir sebeple bir patlama oluştu.

Olay Yeri Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Patlama sonucunda 7 işçi yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis birimi olay yerine yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastanelere sevk edildiler.