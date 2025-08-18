Haberler

Çorum’daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çorum’un Çalyayla köyünde yer alan ormanlık alanda yangın çıkıyor. Cıllık mevkisinde, yangının çıkma sebebi henüz tespit edilemiyor. Yangının bildirilmesi üzerine köydeki itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR

Yangına müdahale için Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, yangın söndürme faaliyetlerine vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle katkı sağlıyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildiriliyor.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

