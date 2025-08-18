Çorum’daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çorum’un Çalyayla köyünde yer alan ormanlık alanda yangın çıkıyor. Cıllık mevkisinde, yangının çıkma sebebi henüz tespit edilemiyor. Yangının bildirilmesi üzerine köydeki itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR

Yangına müdahale için Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, yangın söndürme faaliyetlerine vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle katkı sağlıyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildiriliyor.