Çorum’daki Yangında 5 Ev Zarar Gördü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Çorum’da bir müstakil evde çıkan yangında, toplamda 4’ü metruk olan 5 ev zarar gördü. Olay, Kale Mahallesi Milönü 4. Sokak’ta gerçekleşti.

YANGINA MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangının hızla yayıldığı belirtiliyor.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Uzun süren çabalar sonucunda alevler söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda 4’ü metruk olmak üzere 5 evde önemli hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.