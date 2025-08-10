Çorum FK, Amed’i 2-0 Yendi

MAÇ DETAYLARI VE HAKEMLER

Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM’da gerçekleşen 1’inci Lig karşılaşmasında, Çorum Şehir Statı’nda Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’i ağırladı. Maçın hakemleri Ömer Faruk Turgay, Cem Özbay ve Ogün Kamacı olarak belirlendi.

TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİKLER

Çorum FK takımında oyuna Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergüm, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Braian Samudio, Kenan Fakılı ve Emeka Eze ile başladı. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle Atakan Cangöz, Eren Karadağ, Atakan Akkaynak ve Caner Osmanpaşa oyuna dahil oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Aytaç Kara, Oktay Aydın, Dia Saba, Daniel Mosquera kadrosuyla maça çıktı. Takımda daha sonra Traore ve Çekdar Orhan da sahada yer aldı.

İlk yarıda 33’üncü dakikada, Eze’nin asistinde Oğuz Gürbulak, kaleciyle karşı karşıya kalıp topu filelere göndererek takımına 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Maçın 88’inci dakikasında ise Eren Karadağ’ın ara pasıyla Atakan Akkaynak, topu bir kez daha ağlara gönderdi ve maçın skoru 2-0’a geldi.

CEZA VE SARI KARTLAR

Karşılaşma sırasında Daniel Mosquera, 82’nci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aytaç Kara ve Mehmet Yeşil ise Amed Sportif Faaliyetler takımında sarı kart gören isimler oldu. Çorum FK, bu haftayı 2-0’lık galibiyetle kapattı.