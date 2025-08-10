Çorum FK, Amed’i 2-0 yendi

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’i evinde 2-0’lık skorla mağlup ediyor. Maçta ilk gol, 33. dakikada Eze’nin asistinde Oğuz Gülbudak’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda geldi ve top ağlara gitti: 1-0.

DAKİKALAR VE ÖNEMLİ ANLAR

81. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Atakan Cangöz’ün Adama Traore’ye yaptığı faul ile serbest vuruş kazandı. Dia Sabia’nın vuruşu ise kalenin üstünden dışarı çıktı. Ardından, 82. dakikada Daniel Mosquera ikinci sarı kartla oyun dışı kalıyor. 88. dakikada Eren Karadağ’ın pası ile buluşan Atakan Akkaynak, topu filelere göndererek skoru 2-0’a getiriyor.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Ömer Faruk Turgay, Cem Özbay ve Ogün Kamacı olarak görev yaptı. Çorum FK, Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergüm, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gülbudak, Braian Samudio, Kenan Fakılı ve Emeka Eze ile sahaya çıktı. Yedek kadroda ise Eren Bilen, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Salih Akyıldız, Ozan Sol yer aldı. Teknik direktörlük görevini Tahsin Tam üstlendi. Amed Sportif Faaliyetler ise Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Aytaç Kara, Oktay Aydın, Dia Sabia, Daniel Mosquera ve Fernando ile sahada yer aldı. Yedeklerde ise Veysel Sapan, Abdullah Tazgel, Kahraman Demirtaş, Ayaz Arslan, Yohan Cassubie, Andre Poko ve Muhammed Hasan Yıldırım yer alırken, teknik direktörleri de Mehmet Altıparmak olarak belirlendi.

GOL VE KART DURUMU

Çorum FK, Oğuz Gülbudak’ın 33. dakikada, Atakan Akkaynak’ın 88. dakikada attığı goller ile skoru 2-0 yapıyor. Amed Sportif Faaliyetler’de Daniel Mosquera 82. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Aytaç Kara ve Mehmet Yeşil sarı kart gören oyuncular oldu.