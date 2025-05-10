Çorum FK Daha Güçlü Olacak

TEKNİK DİREKTÖR CAN GÜÇER’İN AÇIKLAMALARI

Çorum FK’nın teknik direktörü Can Güçer, İstanbulspor karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Güçer, geleceği şekillendirecek hedefleri hakkında bilgiler verdi ve “Gelecek sezon çok daha güçlü bir Çorum FK olacak” ifadelerini kullandı.

MAÇ ANALİZİ VE GELECEK HEDEFLER

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Çorum FK, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı ve istediği sonucu alamadı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güçer, “Maçın başında yakaladığımız önemli pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. İstanbulspor girdiği pozisyonları gole çevirdi. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca, genç oyunculara şans verdiklerini de belirten Güçer, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti. Gelecek sezon için ise kadro yapılandırmasına şimdiden başlamalarının gerekliliğine dikkat çekti. “Gelecek yıl bizim için çok daha iyi olacak” diyerek olumlu bir gelecek vadetti.