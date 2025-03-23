Çorum FK’dan Özel Çocuklara Ziyaret

Çorum FK, Down sendromlu ve otizmli çocuklarla buluştu. Çorum FK’nın oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 3. kademe öğrencileriyle bir araya geldi. Bu sosyal sorumluluk projesi altında düzenlenen etkinlikte, futbolcular ve teknik ekip, Down sendromlu ile otizimli çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nün önemine vurgu yapılan etkinlikte, çocuklar bolca eğlenerek anın tadını çıkardı.