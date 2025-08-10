Çorum FK, Kaliteli Oyunculara Sahip

TEKNİK DİREKTÖR TAHSIN TAM’IN DEĞERLENDİRMESİ

Çorum FK’nın Teknik Direktörü Tahsin Tam, 2-0’lık Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kalite ve o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum” dedi. Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in başlangıç karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek ilk üç puanını aldı.

İYİ MÜCADELE VE GALİBİYET

Karşılaşmanın sonrasında basın toplantısında görüşlerini paylaşan Tam, güçlü bir rakibe karşı gösterilen mücadeleye değinerek, oyuncularını da tebrik etti. Rakibe hiç atak şansı vermediklerini ifade eden Tam, “Güçlü bir rakibe karşı ilk mücadelemizi oynadık. Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. O kalite ve o karakteri ilk maç nezdinde sahaya net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, hatasız ve sürekli dirayetli olmaları gerektiğinin altını çizerek, “Aktif durumdayız, ligin daha başında sadece 3 puan var” dedi.

RIVAL ANALİZİ VE TAKIM DISİPLİNİ

Basın mensuplarının, Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’ın hakem hatalarıyla ilgili yorumlarına dair sorusuna yanıt veren Tam, “Kendi camiasına yönelik mesajlar vermiş olabilir. Biz bunu daha önce de çok sık gördük. Çok net bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Tüm Türkiye maçı izledi. Oyuncularımız taktik disipline uyum sağladı ve neticesinde 3 puan aldık” dedi. Takımın sahada ürettiği başarılara odaklandıklarını belirten Tam, “Bizi rakiplerin ne söylediği, ne yaptığı ilgilendirmiyor. Önemli olan, ne kadar sıkı bağlara sahip olduğumuzu camiamız ve taraftarlarımızla tüm Türkiye’ye göstermekti. Bu mesajı başlangıç noktasında güçlü bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.