Çorum FK, Keçiörengücü’nü 2-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü, evinde Çorum FK’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın başlangıcında, 5. dakikada Ezeh, sol kanattan gelişen bir atakta kaleci Ahmet’ten geri dönen topu değerlendiremeyerek şutunu çekti ancak top kaleci Ahmet’te kaldı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 44. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ortasında Ferhat Yazgan’ın kafa vuruşu fileleri buldu ve durumu 0-1’e getirdi.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLER

İlk yarının hemen bitiminde, 45. dakikada Rroca’nın pasında kaleci Ahmet ile karşı karşıya kalan Ezeh, topu ağlara göndermeyi başardı ve durumu 1-1 yaptı. İkinci yarıda, 65. dakikada Pedrinho’nun ceza sahası yan çizgisi üzerindeki yerden ortası, Oğuz Gürbulak’ın fileleri bulmasıyla sonuçlandı ve Çorum FK öne geçti: 1-2. Mücadelenin son dakikalarında, 90+6. dakikada Oğuzcan Çalışkan’ın ceza sahası içindeki vuruşu üst direkten döndü.

STAT VE HAKEMLER

Düşük tempolu geçen maç, Keçiören Aktepe Stadyumu’nda gerçekleşti. Maçın hakemleri Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı ve Enes Biroğlu olarak belirlendi.

Ankara Keçiörengücü’nün sahaya sürdüğü kadroda; Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Rroca, Ali Dere, İbrahim Akdağ, Ezeh, Mexer, Diouf, Berkan Keskin ve Fernandes yer aldı. Yedeklerde ise Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Wellington ve Alper Duman yer aldı. Teknik direktör Sedat Ağçay maçı yönetti.

Çorum FK’nın 11’inde; Ahmet Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Arda Şengül, Samudio, Oğuz Gürbulak, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş ve Eze görev aldı. Yedek takımında Eren Bilen, Semih Yıldız, Kerem Kalafat, Kenan Fakılı, Ozan Sol ve Kadir Seven bulundu. Teknik direktörlük görevini ise Tahsin Tam üstlendi.

GOL ATAN İSİMLER

Maçta kaydedilen goller; Ferhat Yazgan (44. dakika), Oğuz Gürbulak (65. dakika) (Çorum FK) ve Ezeh (45. dakika) (Keçiörengücü) şeklinde gerçekleşti. Sarı kart gören oyuncular ise Samudio ve Berkan Keskin (Çorum FK), Erkam Develi, İbrahim Akdağ ve Roshi (Keçiörengücü) oldu.