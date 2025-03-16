Çorum FK, Keçiörengücü’nü 3-2 Mağlup Etti

Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın başlangıcında, 4. dakikada Malaly Dembele, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

HIZLI GİRİŞ VE CEZA SAHASINDA ETKİNLİKLER

Sadece bir dakika sonra, penaltı noktasında topu alan Atakan Akkaynak, düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-1’e getirdi. 20. dakikada Uğur Kaan’ın ortasında Malaly Dembele, yine ceza sahasında kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 2-1’lik avantaj sağladı.

ŞANS DEĞİŞİKLİĞİ VE GOLLER

İkinci yarıda, 62. dakikada Ferhat Yazgan, ceza sahasında kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yollayarak eşitliği sağladı ve durum 2-2’ye geldi. 75. dakikada Kadir Seven, Malaly Dembele’ye yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son dakikalarda ise, 90+6. dakikada Burak Süleyman, savunmadan dönen topu yere vurdu ve Çorum FK’ya 3-2’lik galibiyeti getiren golü attı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas ve Çağrı Yıldırım olarak görevlendirildi. Çorum FK’nın ilk 11’i; Hasan Akinay, Erkan Kaş, Atila Turan, Kadir Seven, Zargo Toure, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Eren Karadağ, Ferhat Yazgan, Coşqun Diniyev ve Ali Akman’dan oluştu. Teknik Direktörü Tuncay Şanlı olan Çorum FK, yedek oyuncuları ile maçı tamamladı.

Ankara Keçiörengücü ise Metin Uçar, Steven Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Ali Dere, Arda Şengül, Eduard Rroca, Moustapha Camara, Aliou Treore, Oğuzhan Ayaydın, Francis Ezeh ve Malaly Dembele birlikteliğiyle sahada yer aldı. Antrenörleri ise Erkan Sözeri.

KIRMIZI VE SARI KARTLAR

Çorum FK’da Kadir Seven, 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankara Keçiörengücü’nden Arda Şengül, Eduard Rroca ve Steven Caulker ise sarı kart gördü. Maç, Çorum FK’nın galibiyetiyle sona erdi.