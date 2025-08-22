Çorum FK, Maç Sonrası Açıklama Yaptı

DEĞERLİ REAKSİYONUN ALTINI ÇİZDİ

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Sarıyer ile oynanan maça dair değerlendirmelerde bulundu. Maçta gol yedikten sonra gösterilen reaksiyonun kendileri açısından kıymetli olduğunu belirtti. “Orada bir kararlılık koyduk. O kararlılığı golü yemeden önce de ortaya koymalıydık, topa biraz daha sahip olmalıydık” şeklinde ifade etti. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Çorum FK, evinde Sarıyer’i 2-1 mağlup etti.

İLK DEVREDEKİ PERFORMANS İKİNCİ DEVREYE YANSIMADI

Maç sonundaki basın toplantısında Tahsin Tam, ilk 45 dakikada iyi bir mücadele sergilediklerini aktardı. “Bu akşam bizim adımıza iki tane 45 dakika vardı. Sezon başladıktan itibaren oynadığımız üçüncü maç. 3 maçta en iyi oynadığımız 45 dakikaydı. Oyuncularımız rakibe nefes aldırmadan organizasyonu çok iyi şekilde şekillendirdiler” dedi. Ancak, ikinci devre için olumsuz bir tablo çizerek, takımın savunmanın sağduyusunun çok erken geliştiklerini belirtti. “Tecrübeli bir takımın bunu yapmaması lazım. Bununla ilgili gerekli müdahaleyi kesinlikle yapacağız” ifadelerini kullandı.

PENALTI TARTIŞMASINA CEVAP VERDİ

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can tarafından yapılan penaltı eleştirisine de cevap veren Tam, “Ben öyle bir şey görmedim. Penaltı net bir penaltıydı. Maalesef ilk yarıda bize yapılan faullerin hiçbirini çalmadı” dedi. Çorum FK’nın kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren Tam, ilk devredeki oyun için oyuncularını tebrik etti ve ikinci yarı için gerekli öz eleştiriyi yapacaklarını belirtti.