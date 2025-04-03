Çorum FK, Play-Off Hedefinden Vazgeçmiyor

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, yaklaşan Esenler Erokspor karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, “Play-off’un içindeyiz, bu hedeften de kopmak istemiyoruz” diye belirtti. Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda bu maçı oynamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarını Bülent Üstüner Antrenman Sahası’nda gerçekleştirirken, Şanlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIKLARIMIZ İYİ GİDİYOR

Şanlı, pendikspor ile oynadıkları son maçtaki 2-2 sonucunun onları üzdüğünü belirtti. “Hazırlıklar gayet yerinde ve güzel gidiyor. Hemen hemen bütün oyuncu grubu idmana katılıyor, o bizim açımızdan da önemli” diye konuştu. Son karşılaşmanın skorunun takımlarında psikolojik bir etki yarattığını ifade eden Şanlı, “Özellikle oyuncu grubu, elindeki fırsatı kaçırdığı için çok fazla üzüldü. Ama oyun olarak, özellikle ilk yarıda gösterdikleri reaksiyon bizim için değerliydi” ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF HEDEFİMİZ VAR

Birlik ve beraberlik duygusunun takım içinde yüksek olduğunu vurgulayan Şanlı, “Bu bir oyun sonuçta. Bu oyuna biz katkı sağlamak istiyorduk. Beklentimiz bir an önce toparlanmaktı. Özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu” dedi. Oyuncu grubunun sahada yaptığı işten oldukça memnun olduğunu söyleyen Şanlı, “O yüzden de oyuncu grubu, hedefin doğrultusunda gittiğinden dolayı çok keyifli bir ortamımız var. Hedefimiz, cumartesi günkü maç tabii ki. Play-off’un içinde kalmak istiyoruz. Bir hedefimiz olduğu için buradayız” diyerek, Cumartesi günkü maçı önceliklendirdi.