Çorum FK, Şanlıurfaspor’u 2-1 Yendi

MAÇ DETAYLARI

Çorum FK, 1. Lig maçında Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta hakem olarak İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın ve Hasan Erdoğan görev aldı. Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Dk. 60 Zargo Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Coşqun Diniyev) ve Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya) ile sahada yer aldı.

GOL VE OLAYLAR

Maçta Şanlıurfaspor golü 41. dakikada Bouly Junior Sambou ile buldu. Leandro Deyrino Kappel’in sol kanattan açtığı ortada Sambou, topu ağlarla buluşturdu ve Şanlıurfaspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 0-1 sonuçlandı. İkinci yarıda Çorum FK, 78. dakikada Ali Akman’ın sağa çektiği top ile beraberliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın son anlarında, 90+9’da Suat Kaya’nın şutuyla Çorum FK, maçta öne geçti ve skoru 2-1 yaptı.

SARI KARTLAR

Karşılaşmada Kadir Seven ve Ozan Sol (Çorum FK) ile Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu ve Amar Begiç (Şanlıurfaspor) sarı kart gören oyuncular oldu.