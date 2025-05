Çorum FK, Şanlıurfaspor’u 2-1 Yendi

MAÇIN SONUCU

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Şanlıurfaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor, küme düşme talihsizliği ile karşı karşıya kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

Maçta ilk gol 41. dakikada geldi. Sol kanattan Leandro Deyrino Kappel’in yaptığı ortayı iyi değerlendiren Bouly Junior Sambou, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 0-1 yaptı. 60. dakikada ise Hasan Ege, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut çekti; ancak top önce kaleciye çarptı, ardından üst direğe vurarak dışarı çıktı. Sonrasında 78. dakikada Ali Akman, sol kanattan gelen topu sağa çekerek ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1’e getirdi. Uzatma dakikalarında, 90+9. dakikada Suat Kaya’nın attığı gol ile Çorum FK maçı 2-1 kazanmış oldu.

TAKIM KADROLARI

Müsabakada hakem olarak İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın ve Hasan Erdoğan görev aldı. Çorum FK’nın kadrosunda Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Zargo Toure dk. 60), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Ali Akman dk. 75), Kadir Seven, Geraldo (Ozan Sol dk. 83), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Coşqun Diniyev dk. 83) ve Eren Karadağ (Suat Kaya dk. 61) yer aldı. Yedek oyuncular ise Timurhan Kartal, Mahmut Eren Güler, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Can Efe Bozacı oldu. Teknik direktör ise Can Güçer’dir.

Şanlıurfaspor’un kadrosu ise Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Phlip Awuku, Leandro Kappel (Safa Kınalı dk. 69), Akabueze, Sambou, Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 46), Alpay Çelebi, Uchenna Ogundu, Amar Begiç ve Çağrı Giritlioğlu’ndan oluştu. Yedekler arasında Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Fatih Eren, Wriedt Kwasi, Okyere, Jack Karadoğan, Nafican Yardımcı ve Seyit Gazanfer yer aldı. Teknik direktör ise Erkan Sözeri’dir.

GOLLER VE SARILAR

Çorum FK’nın gollerini 78. dakikada Ali Akman ve 90+9. dakikada Suat Kaya attı. Şanlıurfaspor’un golü ise 41. dakikada Sambou’dan geldi. Maçta sarı kart gören isimler arasında Kadir Seven, Ozan Sol (Çorum FK) ve Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu, Amar Begiç (Şanlıurfaspor) bulunuyor.