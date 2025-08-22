Çorum FK, Sarıyer’i 2-1 Yendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyüp Özer

ÇORUM FK KADROSU

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 87 Ozan Sol), Joseph Larweh Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Braian Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Emeka Eze

SARIYER KADROSU

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Papy Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Hamidou Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Axel Urie (Dk. 82 Berkay Aydoğmuş), Malaly Dembele, Julien Anziani, Khouma Babacar (Dk. 43 Adrien Regattin)

MAÇIN DETAYLARI

GOLLER: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+8 Emeka Friday Eze (P) (Çorum FK) – Dk. 82 Dembele (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Pedrinho, Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz (Çorum FK), Hamidou Traore, Adrien Regattin, Mehmet Ali Büyüksayar (Sarıyer)

MAÇ SONUCU

TFF 1’inci Lig’de gerçekleşen 3’üncü hafta karşılaşmasında Çorum FK, Sarıyer’i 2-1 mağlup etti. Maçın 24’üncü dakikasında sol kanattan yapılan ortada, kaleci Alperen’in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Pedrinho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı. İlk yarı böylece 1-0 sona erdi.

Maçın 82’nci dakikasında, Dembele ceza alanında topla buluşup şutunu çekti ve top ağlarla buluştu, böylece eşitlik sağlandı: 1-1. 90+8’inci dakikada Mehmet Ali’nin Samudio’yu düşürmesiyle Çorum FK’nın kazandığı penaltıyı kullanan Eze, meşin yuvarlağı tekrar ağlara gönderdi ve karşılaşma 2-1 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.