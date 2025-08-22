Çorum FK, Sarıyer’i 2-1 Yendi

Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında, evinde Sarıyer’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın başlangıcında, 23. dakikada sol kanattan yapılan ortada, kaleci Alperen’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu Pedrinho yakaladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece Çorum FK, 1-0 öne geçti.

DURUM DEĞİŞİYOR

82. dakikada, ceza sahası önünde topla buluşan Dembele’nin etkili şutu ağlara gitti ve durum 1-1 oldu. Karşılaşmanın son anlarında, 90+5. dakikada hakem, Mehmet Ali Büyüksayar’ın Samudio’ya yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. 90+8. dakikada penaltıyı kullanan Eze, topu filelere göndererek maçın sonucunu belirledi: 2-1.

KADRO DETAYLARI

Hakemler Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar ve Eyüp Özer Arca yönetiminde gerçekleşen karşılaşmada, Çorum FK’nın kadrosu şöyleydi: Hasan Hüseyin Akınay, Joseph Larweh Attamah, Ferhat Yazgan (Kenan Fakılı dk.86), Yusuf Erdoğan (Eren Karadağ dk.76), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk.71), Arda Hilmi Şengül, Braian Samudio, Oğuz Gürbulak (Atakan Cangöz dk.71), Üzeyir Ergün (Ozan Sol dk. 87), Erkan Kaş ve Emeka Eze. Yedek oyuncular ise Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven ve Caner Osmanpaşa’dan oluşuyordu.

Sarıyer’in kadrosunda ise; Muhammed Alperen Uysal, Papy Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk.68), Hamidou Traore (Muhammed Mert dk.68), Malaly Dembele, Julien Anziani, Metehan Mert, Khouma Babacar (Adrien Regattin dk. 43), Oğuzhan Yılmaz, Hasan Emre Yeşilyurt (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 81) ve Axel Urie (Berkay Aydoğmuş dk. 82) yer aldı. Yedek oyuncular ise Furkan Onur Akyüz, Anıl Koç, Rahmi Salih Kaya ve Baran Engül olarak belirlendi.

GOL VE SARı KARTLER

Karşılaşmada goller, Pedrinho (dk. 24) ve Emeka Friday Eze (dk. 90+8 pen.) (Çorum FK) ile Dembele (dk. 82) (Sarıyer) tarafından atıldı. Sarı kartlar ise, Çorum FK’dan Erkan Kaş, Pedrinho, Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz ile Sarıyer’den Hamidou Traore, Adrien Regattin ve Mehmet Ali Büyüksayar arasında dağıtıldı.