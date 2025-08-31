Çorum FK Teknik Direktörü Mutlu, Puan Durumunu Yanıltmıyor

MAÇ SONRASI MUTLULUK

Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Keçiörengücü’nün güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Tam, “Puan durumundaki görüntüleri hiç kimseyi yanıltmasın” dedi.

OLUMLU DERSLER

Daha sonra oyun hakkında değerlendirmelerde bulunan Tam, maçın ilk devresinin istedikleri gibi geçmediğini söyledi. Bu durumu, “İlk devrede istediğimizi ortaya koyamadığımız bir oyun oldu ama bizim adımıza derslik bir maç oldu” şeklinde ifade etti. Futbolun sürekli dikkat ve ciddiyet gerektirdiğine dikkat çeken teknik direktör, “Futbol rehaveti asla kabul etmiyor, cezasız da bırakmıyor” dedi. Attıkları golden hemen sonra yedikleri golün bu duruma örnek olduğunu belirten Tam, takıma gereken dersleri çıkarmaları gerektiği mesajını verdi.

İKİNCİ YARI STRATEJİSİ

Tüm bu olumsuzluklara rağmen devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmadan sonra, ikinci yarıda topun daha fazla kendilerinde kalmasını sağlayarak avantaj yakaladıklarını dile getiren Tahsin Tam, “Zor bir deplasmandan 3 puan olarak ayrıldık” ifadesini kullandı. 4 maçta 12 puan alarak camiayı mutlu ettikleri için kendisini iyi hissettiğini belirtti.